Медведев высказался о позиции КНДР по СВО

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на переговорах в Пхеньяне с лидером КНДР Ким Чен Ыном передал, что президент России Владимир Путин придает большое значение развитию отношений между двумя странами.

© Московский Комсомолец

Особый акцент был сделан на позиции Северной Кореи по поводу специальной военной операции.

"для России исключительно важной является позиция КНДР по поводу СВО", - сказал Медведев.

По словам заместителя председателя Совета Безопасности РФ, вклад воинов КНДР стал ключевым фактором в укреплении связей.

"Помощь и героизм воинов КНДР, защищавших землю России, скрепили народы и вошли в сокровищницу отношений двух стран", — отметил Медведев.

Он также добавил, что Россия намерена неуклонно исполнять все пункты договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве.

В свою очередь, Ким Чен Ын назвал визит российской делегации выражением твёрдой поддержки и солидарности со стороны российского народа. По его словам, эта встреча станет "знаменательным моментом для дальнейшего расширения и развития корейско-российских отношений в мощное, всестороннее стратегическое партнёрство и союзнические отношения". Лидер КНДР также воспользовался случаем, чтобы передать тёплый привет "самому дорогому товарищу Владимиру Путину".

Медведев передал письмо Ким Чен Ыну

Визит делегации "Единой России" во главе с Дмитрием Медведевым приурочен к 80-летию основания Трудовой партии Кореи. В ходе беседы стороны обсудили укрепление сотрудничества между правящими партиями и обменялись мнениями по региональным и международным вопросам.

Переговоры прошли в товарищеской и дружеской атмосфере, а завершились обедом, который Ким Чен Ын устроил в честь российской делегации, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).