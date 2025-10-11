Переговоры в процессе: РФ планирует возобновить авиарейсы в США

Переговоры с США по возобновлению прямого авиасообщения с РФ и нормализации работы посольств могут продлиться до конца октября. Такое мнение выразил председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин.

"Это [восстановление прямого авиасообщения] один из важных вопросов наряду с нормализацией деятельности наших дипломатических представителей: я имею в виду и посольств, и генеральных консульств на территории Соединенных Штатов. Это один из приоритетов, который будет показывать способность вывести отношения из глубокого тупика. Эти переговоры продолжаются и будут продолжены, насколько я понимаю, до конца октября", - заявил Карасин изданию "Известия".

Он призвал зарубежных партнеров к исправлению сложившейся ситуации и подчеркнул, что именно в этом заключается задача здравомыслящей дипломатии.

Глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам участия в 80-й сессии Генассамблеи ООН сообщил, что РФ и Соединенные Штаты договорились о проведении третьего раунда переговоров по устранению раздражителей в отношениях двух стран осенью 2025 года.