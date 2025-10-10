МИД РФ отреагировал на заявление Киева о готовности прекратить огонь

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на предложение спикера МИД Украины Георгия Тихого об олимпийском перемирии. Об этом сообщает ТАСС.

Напомним, что ранее Тихий призвал Россию приостановить ведение боевых действий на время Олимпийских игр 2026 года. При этом он также добавил, что Россия ранее уже нарушала олимпийское перемирие в 2009 году, когда случился Грузино-югоосетинский конфликт.

В Киеве неожиданно заявили о готовности немедленно прекратить огонь

По словам Захаровой, своими словами Тихий продемонстрировал незнание фактов. Она добавила, что в 2009 году международная комиссия Евросоюза признала, что режим бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили был ответственен за развязывание конфликта. По этой причине, как заявила Захарова, перемирие было нарушено грузинской стороной.

«Именно преступное руководство Саакашвили нарушило олимпийское перемирие. Что касается "вторжения России на Украину во время олимпийского перемирия", то, видимо, у него вообще все в голове перепуталось», — заявила она.

Ранее Тихий предложил установить временное олимпийское перемирие на время Игр-2026.