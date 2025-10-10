Небензя призвал США прекратить эскалацию с Венесуэлой

Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя подчеркнул, что Соединенным Штатам крайне важно в кратчайшие сроки остановить нагнетание напряженности в отношениях с Венесуэлой, чтобы избежать "непоправимого просчета".

Согласно сообщениям прессы, власти Венесуэлы направили обращение в Совет Безопасности ООН, настаивая на срочном созыве встречи из-за усиления военной активности Соединенных Штатов в Карибском бассейне.

Правительство Мадуро заявило о подготовке Вашингтона к "вооруженной агрессии", обвиняя американское руководство в использовании борьбы с наркоторговлей как маскировки для попыток свержения существующего правительства. Обращение в СБ ООН последовало за серией ракетных атак, осуществленных американским флотом по судам вблизи венесуэльского побережья, в результате которых погиб 21 человек.