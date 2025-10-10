В Госдуме прокомментировали присуждение Нобелевской премии мира

Член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина прокомментировала присуждение Нобелевской премии мира политику из Венесуэлы Марии Корине Мачадо. Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению Бутиной, присуждение такой награды политику-оппозиционеру демонстрирует «глубокую политическую ангажированность» Нобелевского комитета. Депутат также считает, что сегодня награда выдается без каких-то объективных критериев и стала инструментом политического влияния.

«Именно на этом фоне особенно ценной является премия Мира имени Льва Толстого. Ее лауреатами стали президенты Таджикистана, Киргизии и Узбекистана, которые дипломатическим путем, без какого-либо давления, подписали исторический договор о демаркации границ. Это и есть конкретный вклад в стабильность всего региона. Премия мира имени Льва Толстого следует принципу гуманизма, завещанному великим писателем, и отмечает тех, кто своими действиями действительно созидает мир, а не разрушает его», — заявила она.

Помимо этого, Бутина также считает, что ранее Нобелевскую премию мира уже вручали тому, «кто развязывал войны и проводил агрессивную политику» — бывшему президенту США Бараку Обаме.

