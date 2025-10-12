МВД сделало заявление о россиянах, которых депортируют из Латвии

МВД поможет россиянам, которых депортируют из Латвии за незнание латышского языка. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Как отметила Волк, МВД совместно с органами власти разработало комплекс мер по содействию в обустройстве и адаптации россиян, изгоняемых из Прибалтики.

"По прибытии в Россию им будет оказана всесторонняя помощь", - подчеркнула представитель ведомства.

Она также напомнила, что еще с 2006 года в России действует программа по содействию добровольному переселению соотечественников из-за рубежа.

Ранее стало известно, что власти Латвии обязали 841 гражданина России покинуть страну до 13 октября за незнание латышского языка и не пройденную "проверку безопасности". Эти люди не представили в срок необходимые документы латвийским властям, которые с 13 октября будут считать их пребывание в стране "незаконным".