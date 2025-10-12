МВД сделало заявление о россиянах, которых депортируют из Латвии

МВД пообещало помочь россиянам, которых депортируют из Латвии за незнание языка
МВД поможет россиянам, которых депортируют из Латвии за незнание латышского языка. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале.
Как отметила Волк, МВД совместно с органами власти разработало комплекс мер по содействию в обустройстве и адаптации россиян, изгоняемых из Прибалтики.
"По прибытии в Россию им будет оказана всесторонняя помощь", - подчеркнула представитель ведомства.
Она также напомнила, что еще с 2006 года в России действует программа по содействию добровольному переселению соотечественников из-за рубежа.
Ранее стало известно, что власти Латвии обязали 841 гражданина России покинуть страну до 13 октября за незнание латышского языка и не пройденную "проверку безопасности". Эти люди не представили в срок необходимые документы латвийским властям, которые с 13 октября будут считать их пребывание в стране "незаконным".