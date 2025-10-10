Медведев передал Ким Чен Ыну привет и наилучшие пожелания от Путина

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев передал лидеру КНДР Ким Чен Ыну привет от российского президента Владимира Путина.

«Я передал привет и наилучшие пожелания лидеру КНДР от президента Российской Федерации. Их встречи носят регулярный характер, это тоже происходит практически по нескольку раз в год. Недавно такая встреча была, в сентябре», — цитирует его РИА Новости.

Медведев также отметил, что недругам КНДР стоит подумать, стоит ли напрягать отношения с Пхеньяном.