Трамп поблагодарил Путина за слова о Нобелевской премии мира

Аксинья Кравченко

Президент США Дональд Трамп поблагодарил лидера России Владимира Путина за его слова о Нобелевской премии мира. Соответствующий пост американский глава опубликовал в соцсети Truth Social.

Трамп поблагодарил Путина
© Global Look Press

Ранее Путин заявил, что решения Нобелевского комитета нанесли огромный ущерб авторитету премии. По его мнению, она неоднократно присуждалась тем, кто ничего не сделал для мира.

«Бог с ним, не мне судить, достоин или недостоин действующий президент США Нобелевской премии, я не знаю. Но он реально много делает для того, чтобы разрешить такие сложные, десятилетиями длящиеся кризисы», — добавил глава РФ.

Трампа эти слова, очевидно, тронули и он отреагировал на них.

«Спасибо, президент Путин!» — написал президент США у себя в соцсети, сопроводив пост отрывком выступления главы РФ.