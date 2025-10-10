Трамп поблагодарил Путина за слова о Нобелевской премии мира
Президент США Дональд Трамп поблагодарил лидера России Владимира Путина за его слова о Нобелевской премии мира. Соответствующий пост американский глава опубликовал в соцсети Truth Social.
Ранее Путин заявил, что решения Нобелевского комитета нанесли огромный ущерб авторитету премии. По его мнению, она неоднократно присуждалась тем, кто ничего не сделал для мира.
Трампа эти слова, очевидно, тронули и он отреагировал на них.
«Спасибо, президент Путин!» — написал президент США у себя в соцсети, сопроводив пост отрывком выступления главы РФ.