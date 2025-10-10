Трамп поблагодарил Путина

Президент США Дональд Трамп поблагодарил лидера России Владимира Путина за его слова о Нобелевской премии мира. Соответствующий пост американский глава опубликовал в соцсети Truth Social.

Ранее Путин заявил, что решения Нобелевского комитета нанесли огромный ущерб авторитету премии. По его мнению, она неоднократно присуждалась тем, кто ничего не сделал для мира.

«Бог с ним, не мне судить, достоин или недостоин действующий президент США Нобелевской премии, я не знаю. Но он реально много делает для того, чтобы разрешить такие сложные, десятилетиями длящиеся кризисы», — добавил глава РФ.

Трампа эти слова, очевидно, тронули и он отреагировал на них.