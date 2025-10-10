Лукашенко: Путин подробно рассказал лидерам СНГ о договоренностях на Аляске

Президент России Владимир Путин подробно рассказал главам государств - участников СНГ о достигнутых договоренностях на Аляске, ситуации до и после саммита РФ и США. Об этом сообщил лидер Белоруссии Александр Лукашенко.

"Он подробно проинформировал, в том числе и об Аляске, о договоренностях, о ситуации до Аляски и после. Речь шла о предложениях самих США в свое время - и Путин это подтвердил - о предложениях по Украине", - сказал белорусский лидер.

Видеозапись распространил близкий к его пресс-службе телеграм-канал "Пул первого".

"[О предложениях] США, а не России", - подчеркнул Лукашенко.

Коснувшись соответствующего вопроса, глава республики выразил свое мнение об актуальности этого предложения.