Лукашенко: Путин подробно рассказал лидерам СНГ о договоренностях на Аляске
Президент России Владимир Путин подробно рассказал главам государств - участников СНГ о достигнутых договоренностях на Аляске, ситуации до и после саммита РФ и США. Об этом сообщил лидер Белоруссии Александр Лукашенко.
Видеозапись распространил близкий к его пресс-службе телеграм-канал "Пул первого".
Коснувшись соответствующего вопроса, глава республики выразил свое мнение об актуальности этого предложения.
"Оно всегда будет актуально. Если бы это было принято сегодня, сегодня прекратилась [бы] война. Если завтра - завтра", - добавил он.