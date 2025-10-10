Мелания Трамп получила ответ Путина на свое письмо

Мелания Трамп получила ответное письмо от Путина
Жена президента США Дональда Трампа Мелания заявила, что получила ответное письмо от Владимира Путина. Об этом сообщает РИА Новости.
Напомним, что ранее она отправила письмо Путину, в котором затронула проблему украинских детей, проживающих в России. Это письмо Путину передал сам Трамп во время их встречи на Аляске.
Как рассказала первая леди США, Путин ответил на ее письмо и «продемонстрировал желание взаимодействовать с ней по вопросу украинских детей». Она также добавила, что ее представитель напрямую работает с Москвой по вопросу воссоединения детей с семьями.
«У президента Путина и меня существует открытый канал связи относительно благополучия этих детей. На протяжении последних трех месяцев стороны участвовали в нескольких неформальных встречах и телефонных разговорах — все это в духе доброй воли», — заявила она.