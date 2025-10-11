Российского губернатора посвятили в казаки

Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева посвятили в казаки. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Уточняется, что торжественная церемония верстания Федорищева в казаки прошла в рамках Круга Самарского окружного казачьего общества. Он принес присягу на Животворящем Кресте и Святом Евангелии.

«Присягаю верой и правдой служить Отечеству, казачеству и вере православной, свято хранить добрые казачьи традиции и обычаи, защищать их в годину брани, не щадя живота своего, не за страх, а по совести выполнять возложенные на меня обязанности», — произнес губернатор.

