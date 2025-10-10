Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия скоро представит новое оружие. Об этом сообщает ТАСС.

Такое заявление он сделал во время пресс-конференции по итогам своего визита в Таджикистан. По словам Путина, новое оружие уже успешно проходит испытания.

«Думаю, у нас будет возможность сообщить в ближайшее время о новом оружии, которое мы когда-то анонсировали. Оно появляется, проходит у нас испытания. Они идут успешно», — заявил он.

Помимо этого Путин также добавил, что новизна и современность оружия у России находится на «очень высоком уровне».

«Новизна наших средств ядерного сдерживания выше, чем у любого другого ядерного государства. И мы развиваем все это очень активно. То, что я говорил в прежние времена, в прежние годы, это все развивается, мы доводим до ума», — добавил он.

Путин заявил об ответе России на поставки ракет Tomahawk Украине.