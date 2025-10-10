Путин заявил, что Россия скоро представит новое оружие

Андрей Дуванов

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия скоро представит новое оружие. Об этом сообщает ТАСС.

Такое заявление он сделал во время пресс-конференции по итогам своего визита в Таджикистан. По словам Путина, новое оружие уже успешно проходит испытания.

«Думаю, у нас будет возможность сообщить в ближайшее время о новом оружии, которое мы когда-то анонсировали. Оно появляется, проходит у нас испытания. Они идут успешно», — заявил он.

Помимо этого Путин также добавил, что новизна и современность оружия у России находится на «очень высоком уровне».

«Новизна наших средств ядерного сдерживания выше, чем у любого другого ядерного государства. И мы развиваем все это очень активно. То, что я говорил в прежние времена, в прежние годы, это все развивается, мы доводим до ума», — добавил он.

