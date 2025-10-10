Путин рассказал о лучшем подарке на день рождения

Путину подарили на день рождения две иконы из зоны СВО
Президент России Владимир Путин рассказал, что ему подарили на день рождения две иконы из зоны СВО. Об этом сообщает РИА Новости.
Во время пресс-конференции по итогам своего визита в Душанбе Путин рассказал о том, что командующие группировками войск в зоне СВО подарили ему на день рождения две иконы. Ранее они принадлежали российским военнослужащим, и даже спасли тех от пуль — на них видны следы попаданий.
«Один из командующих передал мне две иконы, на них вмятины от пуль, и они передали мне эти иконы в подарок. Я им очень благодарен, я их обязательно найду, с ними переговорю», — заявил он.
Ранее Путин заявил, что Россия скоро представит новое оружие.