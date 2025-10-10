Путин рассказал о лучшем подарке на день рождения

Президент России Владимир Путин рассказал, что ему подарили на день рождения две иконы из зоны СВО. Об этом сообщает РИА Новости.

Во время пресс-конференции по итогам своего визита в Душанбе Путин рассказал о том, что командующие группировками войск в зоне СВО подарили ему на день рождения две иконы. Ранее они принадлежали российским военнослужащим, и даже спасли тех от пуль — на них видны следы попаданий.

«Один из командующих передал мне две иконы, на них вмятины от пуль, и они передали мне эти иконы в подарок. Я им очень благодарен, я их обязательно найду, с ними переговорю», — заявил он.

Ранее Путин заявил, что Россия скоро представит новое оружие.