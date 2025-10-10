Путин назвал угрозы Зеленского бить по Москве "формой понтажа"
Президент РФ Владимир Путин заявил, что угрозы президента Украины Владимира Зеленского бить по Москве ракетами Tomahawk являются "формой понтажа".
Так российский лидер отреагировал на вопросы представителей СМИ в ходе пресс-конференции в Душанбе. В частности журналист, задавая вопрос, оговорился и спросил, не использует ли Зеленский, угрожая бить ракетами Tomahawk, некую форму "понтажа… шантажа".
"Вы не оговорились. И понтажа тоже", - сказал президент в ответ.