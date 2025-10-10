Россия готова ответить на возможные поставки Украине американских ракет Tomahawk, заявил президент Владимир Путин на брифинге по итогам государственного визита в Таджикистан.

"Наш ответ - это усиление системы ПВО Российской Федерации", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Напомним, несколько дней назад президент США Дональд Трамп заявил, что фактически принял решение по поставкам Украине крылатых ракет Tomahawk, подчеркнув при этом, что не добивается эскалации в зоне российско-украинского конфликта.

В России назвали слабое место крылатых ракет Tomahawk

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что в Вашингтоне обсуждают возможность поставок ракет Tomahawk европейским союзникам для последующей передачи Киеву.