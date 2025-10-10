Названо условие «снятия всех барьеров» между Москвой и Баку

Политолог Богдан Безпалько заявил, что пока рано говорить о полном восстановлении отношений России и Азербайджана, так как несколько десятков человек все еще задержаны. Об этом эксперт рассказал «Абзацу».

Отношения России и Азербайджана обострились на фоне задержания в Екатеринбурге людей, которые, по данным следователей, входили в состав этнической преступной группы. Задержания связаны с делом об убийствах, совершенных в начале 2000-х годов.

Из-за задержаний МИД Азербайджана вызвал временного поверенного посольства России. В стране отменили все культурные мероприятия, связанные с Россией. В конце июня МВД Азербайджана объявило о проведении «операции» в офисе агентства Sputnik в Баку.

Позже азербайджанские власти задержали нескольких сотрудников агентства. Также были задержаны несколько россиян - в Баку заявили, что подозревают их в транзите наркотиков (большинство задержанных - IT-специалисты).

В начале года самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, направлявшийся из Баку в Грозный, потерпел крушение в районе Актау. Жертвами катастрофы стали 38 человек. Тогда президент РФ Владимир Путин принес извинения в связи с тем, что «трагический инцидент произошел в воздушном пространстве России».

Девятого октября Путин и глава Азербайджана Ильхам Алиев провели двусторонние переговоры в Душанбе - первую с начала году встречу. В ходе встречи президент РФ рассказал о причинах трагедии. Он связал авиакатастрофу в том числе с тем, что в небе находился украинский беспилотник. Президент сообщил, что самолет был задет не поражающими боевыми элементами ракет ПВО, а, скорее всего, обломками.

«Насколько я помню, несколько десятков человек [задержаны]. Соответственно, с этими людьми должен быть решен вопрос на правовой основе. Скорее всего, они должны быть освобождены», - заявил Безпалько.

По его мнению, после этого можно будет обсуждать вопросы торговли двух стран, открытие сухопутных границ и «все остальные вопросы».