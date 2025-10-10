Решение Нобелевского комитета по премии мира нанесло огромный ущерб авторитету премии. С таким заявлением в пятницу, 10 октября, выступил президент России Владимир Путин во время беседы с журналистами по итогам визита в Таджикистан.

По словам главы государства, премию мира неоднократно присуждали тем людям, которые для мира ничего не делали.

На этом фоне Путин в очередной раз заявил, что его американский коллега Дональд Трамп искренне стремиться разрешить украинский конфликт.

— Он искренне стремится к этому, — приводит слова Путина РИА Новости.

Лауреатом Нобелевской премии мира в 2025 году стала лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо. Норвежский Нобелевский комитет отметил ее неустанную работу по продвижению демократических прав народа Венесуэлы. Кто такая Мария Корина Мачадо и чем она известна — в материале «Вечерней Москвы».

Активное обсуждение премии началось после того, как ее присудили не Трамп, как многие ожидали. Многие политики и специалисты по всему миру предлагали его кандидатуру. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Россия, если бы ее мнение было учтено, поддержала бы вручение Нобелевской премии мира президенту США. В окружении главы Белого дома выразили мнение, что политик в 2026 году будет иметь больше шансов на получение Нобелевской премии мира. Несмотря на это, многие союзники отмечали успехи работы Трампа с момента его возвращения в Белый дом.

Посол России выступил с критикой в адрес Нобелевского комитета

Пресс-секретарь и помощник американского президента Стивен Чун на этом фоне заявил, что Нобелевский комитет наглядно показал, что политика для него намного важнее мира.