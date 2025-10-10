Путин рассказал о расследовании авиакатастрофы с самолетом AZAL

Расследование авиакатастрофы с самолетом авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» (AZAL), потерпевшим крушение в небе над Россией, завершается, а его результаты в целом понятны. Об этом заявил президент России Владимир Путин, его слова приводит РИА Новости.

«Сейчас следствие завершается, в целом всё понятно. Есть какие-то еще детали, тонкости, которые специалисты должны оформить соответствующим образом. Вот об этом мы вчера с президентом Азербайджана и говорили», — сказал глава государства.

Ранее в Душанбе прошла первая с момента охлаждения отношений между Москвой и Баку встреча Путина с его азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. В ходе диалога российский лидер, в частности, предложил обсудить авиакатастрофу.