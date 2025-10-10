Путин порассуждал о последствиях распада СССР

Большинство людей не понимали последствий, которые произошли при распаде СССР. Об этом заявил президент России Владимир Путин, чьи слова приводит РИА Новости.

«Когда распускали Советский Союз и объявили о создании СНГ, я думаю, что подавляющее большинство граждан наших стран не очень понимали, что происходит. Было СССР, стало СНГ», — сказал глава государства.

По его словам, люди думали, что по сути мало что-либо поменяется. Однако, подчеркнул он, все поменялось кардинально.

Ранее Путин объяснил ликвидацию СССР желанием властей быть в одной цивилизации со странами Запада. Глава государства тогда заявил, что Запад после развала Союза хотел навязать россиянам свои правила.