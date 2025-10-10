«Заменят всех»: в Госдуме сделали пугающее заявление для россиян

Внедрение робототехники в сферу ЖКХ в будущем сможет заменить большинство низкоквалифицированных мигрантов. С таким заявлением выступил депутат Госдумы Андрей Свинцов, передает News.ru.

Свинцов принял участие в форуме «Вкалывают роботы, а не человек: Какие профессии может заменить роботизация и ИИ?». По его мнению, около 95% приезжих работников заняты физическим трудом, который в ближайшем будущем будет автоматизирован.

Парламентарий отметил, что в России «основная часть мигрантов, наверное, 95%, а может и больше, — это низкоквалифицированные кадры». По его словам, роботы заменят мигрантов в сфере ЖКХ. Это их главная задача, заявил парламентарий. Они будут выполнять физическую работу, например, подметать, добавил собеседник.

В Госдуме обсудили пользу мигрантов из Вьетнама, Непала и Бангладеш

Ранее издание The Guardian сообщило, что анализ с помощью искусственного интеллекта (ИИ) признал подлинником картину, которую ранее посчитали копией работы Микеланджело Меризи да Караваджо «Лютнист».