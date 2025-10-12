В Чечне раскритиковали ЦБ из-за голосования по банкноте 500 рублей

Министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмед Дудаев обратился в своем Telegram-канале к Центральному банку России в связи с голосованием, в ходе которого предлагается выбрать дизайн для новой банкноты номиналом 500 рублей.

Чиновник отметил, что жители республики активно голосуют, чтобы на новой купюре появилось изображение высотного комплекса «Грозный-Сити». Однако, по его словам, регулятор «меняет условия объявленного им же голосования», закрывая платформы, где Чечня «набирает обороты».

«Обращение к ЦБ: если вы не способны обеспечить объективность и справедливость, зачем вы вообще начали это голосование?» — сказал Дудаев.

Министр добавил, что чеченцы не выступают против символов и достопримечательностей других регионов, а «просто голосуют за свой вариант». Чиновник назвал «Грозный-Сити» символом современной России.

Всероссийское онлайн-голосование за обновленный дизайн банкноты номиналом в 500 рублей началось 1 октября. Россияне могут выбрать свой вариант на сайте Банка России. Голосование продлится две недели.

По состоянию на 7:20 мск, в голосовании лидируют дизайны горы Эльбрус и комплекса «Грозный-Сити» — 1,150 млн и 1,049 млн голосов соответственно.

Ранее Кадыров пообещал iPhone голосующим за «Грозный-Сити» на купюрах.