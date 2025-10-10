Путин встретился с Токаевым в Душанбе

Президент РФ Владимир Путин, который находится с визитом в столице Таджикистана Душанбе, встретился с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Президент России прибыл в Таджикистан 8 октября с государственным визитом. В четверг, 9 октября, Путин провел переговоры с лидером республики Эмомали Рахмоном, выступил на саммите Россия - Центральная Азия и провел встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

В пятницу Путин и Токаев приняли участие в заседании Совета глав стран - участниц СНГ.