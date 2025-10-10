Посол России выступил с критикой в адрес Нобелевского комитета

Решение Норвежского Нобелевского комитета способствует дальнейшей дискредитации премии мира. С таким заявлением выступил российский посол в Норвегии Николай Корчунов.

© Steffen Trumpf/dpa/TACC

По мнению дипломата, сегодня нельзя считать решения Нобелевского комитета самостоятельными и непредвзятыми.

"Очередной предвзятый выбор норвежского Нобелевского комитета будет способствовать дальнейшей дискредитации премии мира, окончательно превратившейся в послушный инструмент продвижения конъюнктурных нарративов Запада и однобокой критики неугодных стран", – прокомментировал ситуацию агентству РИА Новости Корчунов.

Дипломат также добавил, что «решение Норвежского нобелевского комитета является очевидным вмешательством во внутренние дела Венесуэлы и может способствовать эскалации и без того весьма напряжённой обстановки в Карибском бассейне».

Белый дом раскритиковал решение о Нобелевской премии мира

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп не удостоился премии мира. Ее присудили оппозиционному политику из Венесуэлы Марии Корине Мочадо. На это в Белом Доме заявили, что для Нобелевского комитета политика важнее мира.