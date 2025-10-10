Названа страна, где пройдет следующий саммит СНГ

Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев на расширенном заседании саммита проинформировал, что очередной саммит Содружества Независимых Государств пройдет 9 октября 2026 года на территории Туркменистана. Такое решение было принято в ходе закрытой части заседания, где обсуждались ключевые организационные вопросы.

«Главы делегаций приняли решение о председательстве Туркменистана в Содружестве в 2026 году, а сопредседательство будет осуществляться Республикой Таджикистан и Республикой Узбекистан», — сказал Лебедев на заседании.

По его словам, в 2026 году Туркменистан будет осуществлять председательство в СНГ. Функции сопредседателей возложены на Таджикистан и Узбекистан. В связи с тем, что встречи Совета глав государств традиционно проводятся в стране, которая председательствует в организации, следующее заседание Совета глав государств назначено на 9 октября 2026 года в Туркменистане.

Саммит в этом году проходит в Душанбе. На заседании президент РФ Владимир Путин назвал главной заслугой стран СНГ — сохранение общих площадок и общих рынков. На фоне встречи Путина и президента Азербайджана Ильхама Алиева в Душанбе были освобождены из-под ареста экс-директор Театра сатиры Мамедали Агаев и директор агентств «Sputnik Азербайджан» Игорь Картавых.