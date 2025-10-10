Российский сенатор Владимир Джабаров заявил, что глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак будет нести ответственность на трибунале за угрозы в адрес России. Об этом сообщает News.ru.

Ранее Ермак призвал завершить украинский конфликт как можно скорее. Он заявил, что в противном случае Украина может нанести удары по российской инфраструктуре.

По версии Джабарова, эти заявления связаны с тем, что ракеты Tomahawk, о которых «так мечтали» на Украине, задерживаются. Сенатор подчеркнул, что Ермак забыл о российском оружии, которое решает военные задачи «очень быстро и очень просто».

«Если он этого не понимает, то за каждое такое выступление он потом ответит на трибунале, который обязательно состоится по окончании боевых действий, будет отвечать перед своим народом, - заключил Джабаров.

СМИ сообщали, что во время недавней закрытой встречи Владимир Зеленский попросил президента США Дональда Трампа предоставить ВСУ крылатые ракеты большой дальности Tomahawk. На этой неделе Трамп заявил, что «почти принял» решение, но сначала хочет узнать, как Киев хочет использовать эти ракеты.

В то же время президент США подчеркнул, что «не добивается эскалации». Президент РФ Владимир Путин позже заявил, что Tomahawk не помогут ВСУ и лишь навредят отношениям России и США, «в которых наметился какой-то свет в конце тоннеля». Путин подчеркнул, что применять Tomahawk без прямого участия американских военнослужащих невозможно.