Захарова отреагировала на ужесточение визовых правил США для россиян

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на новые визовые правила США в отношении россиян. Своим мнением спикер поделилась в интервью с kp.ru.

Дипломат подчеркнула, что новая политика президента США Дональда Трампа в ужесточении выдачи виз является дискриминационной для жителей России. Так, гражданам РФ для поездки в США придется оформлять документы на въезд в американских консульствах, расположенных в Польше и Казахстане.

При этом для посещения Варшавы россиянам также необходимо оформить отдельную визу.

«Едва ли подобный шаг можно квалифицировать как укладывающийся в логику давно назревшего восстановления межчеловеческих связей между нашими странами», — осудила такую политику дипломат.

На данный момент Москва анализирует последствия принятых администрацией президента Соединенных Штатов решений. Уточняется, что с российской стороны проблем с выдачей допуска на посещение американцам нет.

«Они также по-прежнему могут рассчитывать на получение въездных виз, причем порой в течение 2-3 дней», — добавила Захарова.

Ранее США серьезно усложнили правила получения виз для российских граждан. Госдеп США разрешил россиянам получать разрешение на въезд только в Астане и Варшаве. Также США ввели новый денежный сбор на участие в лотерее грин-карт.