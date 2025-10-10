Сергей Лебедев переизбран генеральным секретарем СНГ

На пост генерального секретаря СНГ на очередной трехлетний период (с 1 января 2026 года по 31 декабря 2028 года) переизбран в пятницу в Душанбе на саммите глав государств Содружества Сергей Лебедев.

Обозреватели напоминают в этой связи, что 77-летний генсек возглавил Исполнительный комитет СНГ в октябре 2007 года. В соответствии с решением Совета глав государств СНГ он был назначен председателем Исполнительного комитета - исполнительным секретарем Содружества Независимых Государств. А уже с 1 января 2023 года решением Совета глав государств организации было изменено наименование должности на "Генеральный секретарь СНГ".

Как известно, Исполком СНГ - это постоянно действующий исполнительный, административный и координирующий орган международной структуры.

Генеральный секретарь международной организации, уточняют новостные порталы, обеспечивает деятельность Совета глав государств и глав правительств, Совета министров иностранных дел и Экономического совета, а также занимается "выработкой предложений о стратегии Содружества, правовой проработкой документов, анализом хода реализации решений, договоров".