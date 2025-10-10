Захарова оценила признание Ивана Сусанина Украиной мифом
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на признание Институтом национальной памяти Украины фигуры Ивана Сусанина «мифологизированной имперской пропагандой».
«Страшно представить, кем они признают фигуру Христа», — отметила дипломат в беседе с РИА Новости.
Из материалов украинского института понятно, что местные власти в рамках закона о декоммунизации должны убрать из публичного пространства все объекты, связанные с именем и историческим подвигом Ивана Сусанина.
Ранее Захарова говорила, что главарь киевского режима Владимир Зеленский, вероятно, находится в состоянии помутненного сознания, иначе нельзя объяснить то, что он требует все больше оружия, при этом ожидая от Вашингтона помощи в прекращении огня.