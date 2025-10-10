Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на признание Институтом национальной памяти Украины фигуры Ивана Сусанина «мифологизированной имперской пропагандой».

«Страшно представить, кем они признают фигуру Христа», — отметила дипломат в беседе с РИА Новости.

Из материалов украинского института понятно, что местные власти в рамках закона о декоммунизации должны убрать из публичного пространства все объекты, связанные с именем и историческим подвигом Ивана Сусанина.

Ранее Захарова говорила, что главарь киевского режима Владимир Зеленский, вероятно, находится в состоянии помутненного сознания, иначе нельзя объяснить то, что он требует все больше оружия, при этом ожидая от Вашингтона помощи в прекращении огня.