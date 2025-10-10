Песков: переговорные позиции Киева ухудшаются
В Киеве не отдают себе в этом отчет, заявил он
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что переговорные позиции украинской стороны ухудшаются с каждым днем, однако в Киеве не отдают себе в этом отчет.
— К нашему сожалению, киевский режим не отдает себе отчет в том, что с каждым днем переговорные позиции ухудшаются у них, — сказал представитель Кремля в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.
Президент России Владимир Путин готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским после предварительной подготовки на экспертном уровне, заявил Песков.