Песков объяснил паузу в переговорах по Украине после встречи Путина и Трампа

Пауза в переговорах по урегулированию конфликта на Украине вызвана нежеланием киевского режима давать ответы на поставленные вопросы.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«С одной стороны, мы наблюдаем паузу в переговорном процессе, в частности, в стамбульских договоренностях. Эта пауза вызвана нежеланием киевского режима давать ответы на поставленные вопросы», — сказал Песков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

По словам Пескова, Украина не реагирует на переданный им пакет документов, а также на предложение о создании трех рабочих групп. Пресс-секретарь Пескова подчеркнул, что несмотря на паузу, стремление России к мирному урегулированию остается неизменным.

