Президент России Владимир Путин принимает участие в саммите глав государств СНГ в Душанбе в пятницу, 10 октября.

К мероприятию также присоединятся лидеры Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана, Таджикистана и Узбекистана, чтобы обсудить политическое и экономическое сотрудничество, в том числе вопросы региональной безопасности, торговли и интеграционных инициатив.

Кроме того, ожидаются двусторонние встречи между главами государств, где будут затронуты такие темы, как возможный формат СНГ+ и предоставление статуса наблюдателя Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) при содружестве.