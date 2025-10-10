Путин и Алиев обнялись на неформальной встрече

Президенты РФ и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев после переговоров в Душанбе обнялись на неформальной встрече лидеров стран СНГ.

Двусторонняя встреча лидеров государств состоялась в четверг. Вечером того же дня в правительственной резиденции в Душанбе был организован неформальный обед для глав делегаций государств – участников СНГ.

Общение проходило в формате "без галстуков". Президенты РФ и Азербайджана обменялись рукопожатием и обнялись.

В ходе двусторонней встречи в четверг президент РФ, как сообщалось, подробно проинформировал своего коллегу о причинах крушения самолета AZAL. Путин также выразил надежду на то, что сотрудничество России и Азербайджана продолжится в духе союзничества.