Помощник главы российского государства Юрий Ушаков заявил, что наша страна в настоящее время поддержала бы кандидатуру американского президента США Дональда Трампа в качестве лауреата Нобелевской премии мира.

"Я думаю, в данный момент поддержала бы, - сказал Ушаков в интервью журналисту Life Александру Юнашеву. - Если бы нас спросили".

Помощник российского президента также назвал чудовищной мыслью слова Владимира Зеленского о Tomahawk в связке с Нобелевской премией Трампу. Ранее Зеленский заявил, что Киев выдвинет американского лидера на эту премию, если тот передаст Украине ракеты Tomahawk.

В качестве второго условия выдвижения Трампа Зеленский обозначал достижение прекращения огня.