Зал наполнился смехом: Лавров сразил публику в Нью-Йорке, подшутив над генсеком ООН

Глава МИД РФ Сергей Лавров некоторое время назад посетил штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке, где выступил с публичной речью, а также провел ряд встреч с зарубежными коллегами. В частности, он пообщался с генеральный секретарем ООН Антониу Гутерришем. По словам индийских журналистов, на встрече с последним российский дипломат не удержался от шутки.

«Лавров пошутил с Гутерришем над пропавшим российским флагом в забавном моменте протокола ООН», – пишут авторы индийского издания.

В статье говорится, что встреча Лаврова и Гутерриша, как и положено по дипломатическому этикету, началась с обязательной фотосъемки для прессы. Когда стороны вошли в помещение, глава российской дипломатии, приветствуя собеседника, выразил удивление отсутствием российского флага – в зале присутствовала лишь символика ООН. Гутерриш оценил юмористическую реплику и поддержал игру.

Индийские журналисты отмечают, что шутка Лаврова о флагах вызвала остроумный ответ Гутерриша, указавшего, что флаги вывешиваются исключительно для президентов. В зале раздался смех, когда Лавров с иронией назвал Генерального секретаря придирчивым.

В ответ на колкость российского министра, Гутерриш подчеркнул, что установка национальных флагов предусмотрена только для глав государств, а не для министров иностранных дел. Даже премьер-министры не вправе определять место размещения флага, пояснил он. После этого Лавров завершил дискуссию ироничным замечанием о «забавном» характере протокола.

Индийские СМИ подчеркивают, что этой шуткой Лаврову удалось снять напряжение перед предстоящими трудными переговорами. Этот неформальный эпизод стал редким моментом юмора в контексте напряженной международной дипломатии, пишет АБН24.

