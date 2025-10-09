Российский МИД выразил благодарность Сербии

МИД России выразил особую благодарность Сербии за финансовую помощь Курской области. Об этом сообщает ТАСС.

Как указано в сообщении ведомства, Москва выражает благодарность властям Сербии за финансовую гуманитарную помощь в размере 472 миллионов рублей. Эти средства были направлены в Фонд развития Курской области — он занимается проектами поддержки наиболее незащищенных слоев населения.

«8 октября правительство Республики Сербии предоставило Курской области финансовую гуманитарную помощь в размере 472 млн рублей. Российская сторона выражает признательность дружественной Сербии за внимание и отзывчивость, неравнодушие к судьбам российских граждан. В этом есть особый символизм, отражающий многовековое братство, близкие связи между нашими странами и народами», — сообщили в МИД.

Ранее Медведев поблагодарил Ким Чен Ына.