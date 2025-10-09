МИД РФ прокомментировал договоренности Израиля и ХАМАС

Россия приветствует первоначальные договоренности Израиля и палестинского движения ХАМАС. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она отметила, что достичь данных договоренностей удалось благодаря «настойчивой работе египетских, катарских, турецких и американских посредников».

«Эти дипломатические усилия, безусловно, заслуживают высокой оценки. Для нас же принципиально важно, чтобы был положен конец страданиям мирных жителей. Необходимо, чтобы стороны в полном объеме и без сбоев выполняли все взятые на себя обязательства на первом и последующих этапах», — добавила Захарова.

Также она выразила надежду, что на этот раз перемирие «примет устойчивый характер» и приведет к долгосрочной стабилизации в секторе Газа.