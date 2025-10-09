Захарова заявила, что Зеленский пытается мухлевать с Трампом, как с Байденом

Украинский президент Владимир Зеленский своими заявлениями о готовности выдвинуть американского лидера Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира пытается мухлевать с ним. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова изданию «Комсомольская правда».

«Зеленский пытается мухлевать с Трампом, полагая, что раз прошло с [экс-президентом США Джо] Байденом, то и тут прокатит. Но Трамп — не Байден», — заявила дипломат.

Захарова добавила, что то, чем занимается Зеленский, а именно, требуя «все больше оружия» и ожидать помощи в прекращении огня, «можно только в состоянии помутненного сознания».

9 октября Зеленский заявил, что Украина выдвинет Трампа на Нобелевскую премию мира, если получит ракеты Tomahawk от Штатов. Помимо этого украинский лидер утверждал, что Украина выдвинет американского президента на Нобелевскую премию мира в случае, если он предоставит возможность для прекращения огня.

