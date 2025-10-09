Путин отреагировал на инициативы Трампа по Газе

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва надеется на реализацию инициатив американского лидера Дональда Трампа по урегулированию конфликта в секторе Газа. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы очень надеемся на то, что эти инициативы президента США будут на самом деле на практике реализованы», — сказал российский лидер.

По его словам, план Трампа по урегулированию в Газе был позитивно воспринят и в арабском, и, в целом, исламском мире.

Ранее президент США объявил о подписании представителями Израиля и радикального палестинского движения ХАМАС первой части предложенного им мирного плана. По словам Трампа, соглашение по сектору Газа подразумевает отвод войск Израиля на согласованные рубежи и скорейшее освобождение удерживаемых в анклаве израильских заложников.