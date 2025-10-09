Путин высказался о вкладе России в урегулирование ситуации в Газе

Российская Федерация не только внимательно наблюдает, но и, как заявил президент России Владимир Путин, пытается внести свой вклад в урегулирование ситуации в секторе Газа.

Говоря об обстановке в Газе на заседании второго саммита "Россия – Центральная Азия" глава российского государства сказал: «Пытаемся вместе с партнерами по Ближнему Востоку внести свой вклад в урегулирование».

Путин сейчас находится с государственным визитом в Таджикистане.