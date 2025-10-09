Путин назвал причины катастрофы азербайджанского самолета

Президент России Владимир Путин заявил, что самолет AZAL был задет не поражающими боевыми элементами ракет ПВО, а, скорее всего, обломками. Об этом сообщает ТАСС.

Катастрофу самолета AZAL Путин прокомментировал на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Российский президент связал авиакатастрофу в том числе с тем, что в небе находился украинский беспилотник.

Самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, направлявшийся из Баку в Грозный, потерпел крушение утром 25 декабря 2024 года. На борту находились 67 человек, включая пятерых членов экипажа. Среди пассажиров были граждане Азербайджана, Казахстана, Киргизии и России. Жертвами катастрофы стали 38 человек.

Перед крушением экипаж сообщил об аварийной ситуации и планировал посадку в аэропорту Актау. В России, Казахстане и Азербайджане начали расследования и возбудили уголовные дела.

Путин и Алиев провели телефонные переговоры 28 декабря. Как сообщали в Кремле, президент РФ «принес свои извинения в связи с тем, что трагический инцидент произошел в воздушном пространстве России».

Девятого октября Путин и Алиев начали двусторонние переговоры в Душанбе. Эта встреча стала для них первой за год. Российский президент предложил начать переговоры с обсуждения катастрофы самолета AZAL.

Путин заявил, что причины крушения самолета AZAL стали понятны после тщательного анализа. Он сообщил, что две ракеты, которые выпустила система ПВО России, не поразили самолет напрямую, а взорвались в нескольких метрах.

Президент уточнил, что Россия в день трагедии «вела» три украинских беспилотника, которые пересекли границу РФ. Путин подчеркнул, что самолет был задет не поражающими боевыми элементами ракет, а, вероятно, обломками.

Путин также сообщил, что экипажу самолета AZAL было предложено совершить посадку в Махачкалке, но он принял решение отправиться в аэропорт базирования.

Президент подчеркнул, что Россия сделает все, что требуется по выплатам компенсаций. Также он отметил, что Россия оказывает всевозможное содействие следствию и даст правовую оценку связанным с трагедией действиям всех должностных лиц.