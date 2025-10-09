Цену за украинский кризис в итоге придется заплатить странам-членам НАТО, помогающим Киеву. Об этом заявил посол Российской Федерации в Великобритании Андрей Келин в интервью телеканалу RT.

По его словам, в западных странах должны хорошо понимать, что когда их политики говорят о какой-то цене, которую якобы должна заплатить Россия за начало специальной военной операции на Украине, не должны забывать, что и им в свою очередь будет «предъявлен счет».

Дипломат подчеркнул, что чем дольше Запад будет оснащать Украину вооружением и деньгами, тем дороже им в конечном счете придется заплатить.

Келин также обратил внимание на то, что Великобритания не отказалась от намерения затянуть Украину в НАТО и разместить ударный потенциал альянса в республике.

Посол высказал мнение, что цель так называемой «коалиции желающих» направлена на то, чтобы сохранить антироссийский потенциал Украины, желательно при присутствии сил НАТО на ее территории.