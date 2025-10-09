Алиев поблагодарил Путина за подробную информацию о причинах крушения AZAL

Глава Азербайджана Ильхам Алиев поблагодарил президента России Владимира Путина за подробную информацию о причинах крушения самолёта AZAL.

Он назвал данные обширными.

Ранее Путин заявил, что самолёт Embraer-190 азербайджанской авиакомпании AZAL, который разбился у города Актау 25 декабря 2024 года, был, скорее всего, задет не поражающими боевыми элементами ракет ПВО, а обломками.

По словам Путина, две ракеты, которые были выпущены системой ПВО России, не поразили самолёт AZAL напрямую, а взорвались в нескольких метрах.

Он уточнил, что Россия в день катастрофы самолёта AZAL в Казахстане вела три украинских дрона, которые пересекли российскую границу.