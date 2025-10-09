Раскрыто главное условие для новых переговоров Путина с Трампом

Полный разгром Вооруженных сил Украины станет причиной, по которой американский лидер Дональд Трамп может инициировать встречу с президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил News.ru политолог-американист, научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

По его мнению, Украина «созреет» для мирных переговоров, когда окажется на грани полного стратегического поражения.

«Тогда могут состояться и переговоры Путина с Трампом, потому что Вашингтон захочет спасать Киев. Это можно сделать только с помощью диалога, чтобы затормозить продвижение российских войск и остановить военные действия», — пояснил Блохин.

Политолог-американист считает, что сейчас переговоры по сути сорваны из-за сообщений о беспилотниках в европейских странах. При этом, ни Европа, ни Украина не стремятся к миру, а сторонников нормализации отношений с Россией на Западе «можно пересчитать по пальцам одной руки».

«По сути, мы получаем русофобский Конгресс в США, значительную часть Республиканской партии, демократов — это американские элиты, глубинное государство. Плюс тех же взглядов придерживаются евробюрократы и Украина. То есть Трамп в меньшинстве. И он не хочет сопротивляться такому давлению, подставляя себя», — добавил Блохин.

Ранее президент США Дональд Трамп провел встречу с Владимиром Зеленским на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В ходе встречи и после нее американский лидер сделал ряд заявлений. В частности, он заметил, что российская экономика «находится на грани развала» и Киев мог бы вернуться к своим «изначальным границам», а также охарактеризовал Россию как «бумажного тигра».

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Владимир Путин сохраняет готовность к встрече с Владимиром Зеленским. При этом он подчеркивал, что без подготовки эти переговоры станут «пиар-акцией, обреченной на провал».