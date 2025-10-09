Обсуждая возможность сбивать воздушные цели из России, члены НАТО пугают сами себя.

Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник, чьи слова приводит «Газета.ru».

«Члены Североатлантического альянса пугают самих себя, когда готовятся сбивать российские цели, которые якобы могут залетать на территорию НАТО. Они сами себе придумывают какие-то опасности, чтобы пугать свое население», — сказал депутат.

По мнению парламентария, подобные предложения не усилят напряженность между блоком и Россией, так как они имеют право делать все, что хотят над своей собственной территорией. Однако, добавил он, некоторую озабоченность вызывает то, что НАТО может нанести удар по российским целям не только над своей территорией.

На Западе раскрыли, что НАТО готовит у границы с Россией

Ранее The Financial Times со ссылкой на источники писала, что НАТО рассматривает снятие ограничений на ведение огня по возможным предполагаемым целям из России в случае нарушения воздушного пространства. По данным военных чиновников, альянс обсуждает более агрессивный подход к России по инициативе стран Восточной Европы.