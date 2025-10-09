Путин заявил о значимости военной базы РФ в Таджикистане

Президент России Владимир Путин назвал российскую военную базу одним из гарантов безопасности в Таджикистане и во всем регионе.

Об этом сообщает ТАСС.

«Гарантом безопасности в Таджикистане и во всем регионе является в том числе дислоцированная в республике 201-я российская военная база», — сказал глава государства по итогам российско-таджикистанских переговоров.

По словам Путина, Россия традиционно вносит существенный вклад в поддержание мира и стабильности в Центральноазиатском регионе, также активно взаимодействует с коллегами из Таджикистана, развивая оборонное, военно-техническое, антитеррористическое и антинаркотическое сотрудничество.

8 октября Путин прибыл с государственным визитом в Таджикистан, где будет находиться три дня. Рахмон лично встретил российского президента у трапа самолета.

Ожидается, что в ходе своего визита глава РФ также примет участие во втором саммите Центральная Азия — Россия и в заседании Совета глав государств СНГ. Во время визита в Душанбе, помимо прочего, предусматриваются двусторонние встречи главы российского государства с лидерами ряда стран.