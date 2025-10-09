Песков заявил о «паузе» в процессе урегулирования на Украине

Произошла пауза в процессе диалога по урегулированию на Украине.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Действительно, сейчас обозначилась серьезная пауза в процессе диалога», — заявил он.

До этого газета The Washington Post писала, что возможная передача ракет Tomahawk украинской стороне будет означать смену позиции президента США Дональда Трампа по вопросу урегулирования. По словам журналистов, поставки ракет ознаменуют собой существенный сдвиг в политике американского лидера в контексте конфликта на Украине.

Накануне замглавы МИД России Сергей Рябков сообщил, что импульс для урегулирования конфликта между РФ и Украиной, который последовал после встречи президента Владимира Путина с Трампом на Аляске, оказался исчерпан. По словам дипломата, причиной этому стала деструктивная политика Европы.