Путин и Рахмон приняли совместное заявление по итогам переговоров

Президенты России и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон приняли совместное заявление об углублении отношений стратегического партнерства и союзничества по итогам переговоров в Душанбе.

Москва и Душанбе призывают к подписанию Конвенции ООН против киберпреступности и ее скорейшему вступлению в силу, говорится в документе.

"Стороны призывают к подписанию Конвенции ООН против киберпреступности, ее скорейшему вступлению в силу, а также к расширению сферы ее действия путем разработки дополнительного протокола", - говорится в тексте документа, размещенном на сайте Кремля.

Также в заявлении лидеров отмечается: