Путин и Рахмон приняли совместное заявление по итогам переговоров

Президенты России и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон приняли совместное заявление об углублении отношений стратегического партнерства и союзничества по итогам переговоров в Душанбе.
Москва и Душанбе призывают к подписанию Конвенции ООН против киберпреступности и ее скорейшему вступлению в силу, говорится в документе.
Также в заявлении лидеров отмечается:
- РФ и Таджикистан подтверждают поддержку становлению Афганистана как независимого, единого и мирного государства.
- Государства объединяет бережное и уважительное отношение к общей богатой истории и традиционным духовным ценностям.
- Россия и Таджикистан считают важным укреплять взаимодействие в информационной сфере.