В России ответили на заявление Зеленского о целях атак на промышленные объекты

Президент Украины Владимир Зеленский хочет, чтобы все делали за него, а он будет в это время подчеркивать собственную значимость и победоносную силу, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

Так в разговоре с «Лентой.ру» сенатор ответил на заявление украинского лидера о целях атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) по промышленным объектам России.

«Зеленский — это кровожадный авантюрист. Причем он кровожаден как по отношению к своему народу, так и к окружающим странам. Он хочет, чтобы все делали за него, давали ему вооружение, деньги, погибали. А он будет подчеркивать собственную значимость и победоносную силу оружия украинского режима. Всему этому не быть. Это совершенно очевидно», — заявил Карасин.

Зеленский рассказал об ударах вглубь России

Эти призывы больно дешевые, громкие, только будоражат общественное мнение и создают негативный фон для жизни людей

Ранее Зеленский заявил, что его страна достигает «значительных вещей», используя «дальнобойные санкции» против России. Так он прокомментировал удары по промышленным и нефтеперерабатывающим объектам. По его словам, «дальнобойные санкции» против России уже демонстрируют это.