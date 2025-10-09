В России оценили вероятность возобновления прямых переговоров между Москвой и Киевом

Возобновление прямых переговоров между Россией и Украиной реально. Вероятность проведения диалога двух стран оценил первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Чижов, передает ТАСС.

При этом сенатор не стал называть конкретных сроков. По его мнению, на сегодняшний день сопротивление продолжению переговорного процесса по Украине есть не только в Европе, но и в США.

«Далеко не все в США разделяют позицию президента [Дональда Трампа] и его готовность к продолжению диалога с нами. Ситуация там не такая простая», — обозначил Чижов, выразив надежду, что переговорный процесс все же будет продолжен.

Ранее заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что достигнутый во время встречи глав государств в Анкоридже импульс мирного процесса по Украине оказался исчерпан.