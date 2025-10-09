Президент России Владимир Путин совершает государственный визит в Душанбе в четверг, 9 октября.

По информации пресс-службы Кремля, российский лидер проведет встречу с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. В состав российской делегации входят более 20 официальных лиц, ожидается, что стороны подпишут 15 соглашений.

В рамках поездки Путин также примет участие в саммите "Центральная Азия – Россия" вместе с Рахмоном и главами Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана и Узбекистана. Лидеры обсудят вопросы дальнейшего наращивания сотрудничества в торгово-экономической, финансовой, промышленной, логистической, энергетической и других сферах.

Во встрече на высшем уровне также принимают участие лидеры стран СНГ. Первый саммит "Центральная Азия - Россия" состоялся в октябре 2022 года, а следующий саммит планируется провести в Астане в 2027 году.